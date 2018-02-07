62 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.02.2018 11:56
Павелко буде свідком від ФФУ в Спортивному арбітражному суді, - Шахов
|Андрій Павелко / footboom
Президент Федерації футболу України Андрій Павелко виступить свідком від ФФУ в Спортивному арбітражному суді Лозанни у справі матчу Маріуполь - Динамо.
Про це повідомив журналіст видання Футбол Андрій Шахов.
"Як ви вважаєте, якщо Павелко виступатиме свідком від ФФУ у Лозанні (а він буде), це дотримання принципу нейтралітету, за який так ратує наша федерація?" - написав Шахов на своїй сторінці у фейсбук.
Нагадаємо, що конфлікт Динамо та ФФУ посилюється: у Федерації зробили серйозні звинувачення на адресу киян.
До того ж, Динамо звинуватило ФФУ в затягуванні "маріупольської справи" в CAS.
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