Павелко буде свідком від ФФУ в Спортивному арбітражному суді, - Шахов

Андрій Павелко / footboom

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко виступить свідком від ФФУ в Спортивному арбітражному суді Лозанни у справі матчу Маріуполь - Динамо.

Про це повідомив журналіст видання Футбол Андрій Шахов.

"Як ви вважаєте, якщо Павелко виступатиме свідком від ФФУ у Лозанні (а він буде), це дотримання принципу нейтралітету, за який так ратує наша федерація?" - написав Шахов на своїй сторінці у фейсбук.

Нагадаємо, що конфлікт Динамо та ФФУ посилюється: у Федерації зробили серйозні звинувачення на адресу киян.

До того ж, Динамо звинуватило ФФУ в затягуванні "маріупольської справи" в CAS.