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09.02.2018  10:54

Ще один бразильський талант у Шахтарі: відкрилися нові подробиці можливого трансферу

 Майкон/globo

Скоріше за все, талановитий бразильський центрхав Майкон незабаром стане гравцем Шахтаря. 

Цю інформацію підтвердив головний тренер команди Майкона Корінтіанс Фабіо Карілле. 

"Поки що офіційно нічого не відбулося, проте трансфер може бути оформлений. Керівництво консультувалося зі мною. Думаю, це гарна можливість як для клубу, так і для самого футболіста. Я розмовляв із Майконом, він радий нагоді перейти у Шахтар", - заявив Карілле в інтерв'ю Globo. 

За інформацією ЗМІ, у Корінтіанс очікують на офіційну пропозицію від Шахтаря, пише СпортАрена. Скоріше за все, український клуб заплатить за Майкона 6 мільйонів євро.

Не дивлячись на свій вік, Майкон є гравцем основи Корінтіанс - на його рахунку 36 матчів (1 гол та 3 передачі). Також футболіст виступав за молодіжну збірну Бразилії (1 гол у 8 матчах).

Повідомляється, що Майкон може стати у Шахтарі заміною для Фреда, який скоріше за все перейде у Манчестер Сіті влітку.

Раніше повідомлялося, що гендиректор Шахтаря розповів, чому трансфер Фреда у Манчестер Сіті зірвався взимку
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