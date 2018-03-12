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12.03.2018  14:23

Новачок Динамо розповів про своє розчарування

 Беньямін Вербич (праворуч)/ФК Динамо

Півзахисник Динамо Беньямін Вербич, яке переїхав у Київ у зимову перерву, розчарований тим, що не може допомогти команді у Лізі Європи.

Про це він заявив в інтерв'ю.

"Мені дуже шкода, що я не можу брати участь в цьому турнірі, але я обов'язково буду підтримувати Динамо з трибуни. Ми досягли непоганого результату на виїзді. Але Лаціо - дивовижна команда. Сподіваюся, стадіон буде заповнений, і для нас все складеться якнайкраще", - цитує словенського вінгера офіційний сайт киян.

Нагадаємо, що Вербич провів за Динамо 4 матчі, відзначившись у них голом та результативною передачею.

Як відомо, Динамо у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи зіграло внічию 2:2 із Лаціо.





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