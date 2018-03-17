СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
293 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.03.2018 20:20
Салах познущався із захисника в стилі Мессі і забив Вотфорду на четвертій хвилині. ВІДЕО
|Мохамед Салах
Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах відкрив рахунок у матчі чемпіонату Англії проти Вотфорда шикарним голом.
Єгиптянин повозив пару захисників, посадивши одного на п'яту точку, як Ліонель Мессі колись посадив Боатенга, і розстріляв голкіпера.
Нагадаємо, що Салах став найкращим гравцем АПЛ у лютому.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій