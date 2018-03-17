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17.03.2018  20:20

Салах познущався із захисника в стилі Мессі і забив Вотфорду на четвертій хвилині. ВІДЕО

Мохамед Салах

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах відкрив рахунок у матчі чемпіонату Англії проти Вотфорда шикарним голом.

Єгиптянин повозив пару захисників, посадивши одного на п'яту точку, як Ліонель Мессі колись посадив Боатенга, і розстріляв голкіпера.

Нагадаємо, що Салах став найкращим гравцем АПЛ у лютому.





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