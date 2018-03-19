Мессі повідомив про свої плани після завершення кар'єри

Ліонель Мессі

Нападник Барселони Ліонель Мессі не знає, чим буде займатися після того, як припинить грати у футбол.

Про це повідомляє As.

"Багато хто говорить, що після завершення кар'єри футболістам доводиться важко. Важко звикнути до відсутності матчів і тренувань. Я не знаю, чим буду займатися і де я буду жити. Я б хотів зробити те, що мені не вдавалося, поки я грав. Не знаю, чи буду жити в Барселоні або Росаріо. Мені боляче дивитися на те, що відбувається в Аргентині, де люди не захищені", - зізнався футболіст.



"Я хотів би повернутися в Росаріо і насолоджуватися своїм рідним містом, я дуже рано переїхав до Барселони, але у мене є занепокоєння. Раніше я міг весь день гуляти вулицями, і нічого не траплялося, зараз же таке неможливо", - цитує Мессі sport.ua.

Раніше повідомлялося, як Мессі Челсі на коліна ставив: відео голів матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.