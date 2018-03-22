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22.03.2018  21:59

Ібрагімович емоційно прокоментував завершення виступів за МЮ

 Златан Ібрагімович/Instragram

Златан Ібрагімович йде із Манчестер Юнайтед, щоб зробити крок уперед у своїй кар'єрі. 

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Великі речі теж коли-небудь добігають кінця. Прийшов час рухатися далі після двох приголомшливих сезонів в МЮ. Дякую клубові, уболівальникам, команді, тренерам, персоналу і всім, хто розділив зі мною цю частину моєї історії", - написав Златан. 

Ібрагімович перейшов в МЮ влітку 2016 року. На його рахунку 29 м'ячів в 53 іграх за клуб у всіх турнірах. Разом з манкуніанцями він завоював Суперкубок Англії 2016, виграв Лігу Європи 2016/17 і Кубок Англійської ліги 2016/17. 

Зазначимо, що до МЮ Ібра виступав за Мальме, Аякс, Ювентус, Інтер, Барселону, Мілан та ПСЖ. Саме за паризький клуб він провів найбільше матчів - 122. 

Раніше було повідомлення, що 36-річний швед підпише контракт із клубом МЛС

Нагадаємо, що Златан міг опинитися в американській лізі ще влітку, проте тоді він підписав новий контракт із червоними дияволами. 





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