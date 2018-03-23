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23.03.2018  20:46

Україна - Саудівська Аравія: Хачеріді та Лунін у стартовому складі

 Євген Хачеріді

Визначилися стартові склади на товариський матч із Саудівською Аравією 23 березня в іспанській Марбельї

Динамівець Євген Хачеріді, незважаючи на конфлікт із головним тренером киян Олександром Хацкевичем, вийде на поле у футболці національної збірної із перших хвилин. 

Також відзначимо дебют у збірній Україні талановитого 19-річного голкіпера Зорі Андрія Луніна.

Повністю склад команди Андрія Шевченка виглядає наступним чином. 

Україна: Лунін - Караваєв, Ракицький, Хачеріді, Матвієнко - Степаненко, Зінченко - Марлос, Циганков, Коноплянка - Кравець.

Запасні: П'ятов, Бутко, Іван Ордець, Соболь, Ротань, Петряк, Буяльський, Шепелев, Коваленко, Малиновський, Бесєдін.

 Матч розпочнеться о 21:00. 

Раніше про конфлікт Хачеріді та Хацкевича висловився Андрій Шевченко.





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