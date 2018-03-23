Україна - Саудівська Аравія: Хачеріді та Лунін у стартовому складі
|Євген Хачеріді
Визначилися стартові склади на товариський матч із Саудівською Аравією 23 березня в іспанській Марбельї.
Динамівець Євген Хачеріді, незважаючи на конфлікт із головним тренером киян Олександром Хацкевичем, вийде на поле у футболці національної збірної із перших хвилин.
Також відзначимо дебют у збірній Україні талановитого 19-річного голкіпера Зорі Андрія Луніна.
Повністю склад команди Андрія Шевченка виглядає наступним чином.
Україна: Лунін - Караваєв, Ракицький, Хачеріді, Матвієнко - Степаненко, Зінченко - Марлос, Циганков, Коноплянка - Кравець.
Запасні: П'ятов, Бутко, Іван Ордець, Соболь, Ротань, Петряк, Буяльський, Шепелев, Коваленко, Малиновський, Бесєдін.
Наш склад🇺🇦#МиЗбірна #SauUkr #СаудівськаАравіяУкраїна! pic.twitter.com/hPbfssCQEH— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 23 березня 2018 р.
Матч розпочнеться о 21:00.
Раніше про конфлікт Хачеріді та Хацкевича висловився Андрій Шевченко.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій