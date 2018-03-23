Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
604 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
23.03.2018  22:58

Збірна України зіграла внічию у товариському матчі із Саудівською Аравією. ВІДЕО


23 березня збірна України у спарингу із Саудівською Аравією зіграла внічию.

На 32-й хвилині після влучного удару Артема Кравця команда Андрія Шевченка вийшла вперед, а через 6 хвилин суперник зрівняв рахунок після розіграшу кутового - 1:1

Після забитого м'яча Саудівська Аравія відчула впевненість у своїх силах та грала на рівних із українцями. 

Під завісу поєдинку українці могли вийти вперед, проте свої моменти не змогли реалізувати Марлос та Віталій Буяльський.  

Товариський матч

Марбелья, Іспанія

23 березня

Саудівська Аравія - Україна - 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 32 Кравець, 1:1 - 38 Аль-Моваладі. 

Україна: Лунін, Караваєв, Ракицький, Хачеріді (Ордець, 70), Матвієнко (Соболь, 65), Степаненко (Ротань, 46), Зінченко (Малиновський, 65), Марлос (Бесєдін, 85), Циганков (Буяльський, 46), Коноплянка, Кравець

Саудівська Аравія: Аль-Мусайлем, Аль-Харбі, Аль-Муваладі (Аль-Кувайкібі, 72), Аль-Шахрані (Муат, 90), Осама Хавсаві, Омар Хавсаві, Аль-Ясс (Асир, 80), Аль-Шехрі ( Аль-Могхаві, 61), Аль-Давсарі (Аль-Фіги, 90), Атиф, Аль-Сахлаві (Аль-Моашер, 86)

Раніше стало відомо, який стартовий склад вийшов проти Саудівської Аравії.

Також повідомлялося про історичне досягнення воротаря Андрія Луніна.





Читай також
Вхід на гру Україна - Саудівська Аравія буде вільним
Саудівська Аравія назвала футболістів, які готуються до гри з Україною
Став відомий повний список збірної України на товариські матчі з Саудівською Аравією та Японією
Шевченко порадився з екс-тренером Динамо щодо збірної Саудівської Аравії
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
23:39
Гімнастика. Радівілов завоював золото на етапі Кубку світу
23:25
Бокс. Ломаченко - Лінарес: стало відомо про додаткову мотивацію для українця
22:58
Футбол. Збірна України зіграла внічию у товариському матчі із Саудівською Аравією. ВІДЕО
22:46
Футбол. Екс-тренер Динамо розніс збірну Росію після розгрому від Бразилії
22:34
Бокс. Визначено нову дату суперпоєдинку Кроуфорд - Горн
22:24
Футбол. Японія зіграла внічию із Малі, Бразилія громить Росію. Інші товариські матчі
22:15
Теніс. Добре подавала: Світоліна розповіла, завдяки чому перемогла Осаку у Маямі
21:48
Футбол. Шахтар планує підписати ще одного бразильця: подробиці можливого трансферу
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!