Збірна України зіграла внічию у товариському матчі із Саудівською Аравією. ВІДЕО





23 березня збірна України у спарингу із Саудівською Аравією зіграла внічию.

На 32-й хвилині після влучного удару Артема Кравця команда Андрія Шевченка вийшла вперед, а через 6 хвилин суперник зрівняв рахунок після розіграшу кутового - 1:1

Після забитого м'яча Саудівська Аравія відчула впевненість у своїх силах та грала на рівних із українцями.

Під завісу поєдинку українці могли вийти вперед, проте свої моменти не змогли реалізувати Марлос та Віталій Буяльський.

Товариський матч

Марбелья, Іспанія

23 березня

Саудівська Аравія - Україна - 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 32 Кравець, 1:1 - 38 Аль-Моваладі.

Україна: Лунін, Караваєв, Ракицький, Хачеріді (Ордець, 70), Матвієнко (Соболь, 65), Степаненко (Ротань, 46), Зінченко (Малиновський, 65), Марлос (Бесєдін, 85), Циганков (Буяльський, 46), Коноплянка, Кравець

Саудівська Аравія: Аль-Мусайлем, Аль-Харбі, Аль-Муваладі (Аль-Кувайкібі, 72), Аль-Шахрані (Муат, 90), Осама Хавсаві, Омар Хавсаві, Аль-Ясс (Асир, 80), Аль-Шехрі ( Аль-Могхаві, 61), Аль-Давсарі (Аль-Фіги, 90), Атиф, Аль-Сахлаві (Аль-Моашер, 86)

Раніше стало відомо, який стартовий склад вийшов проти Саудівської Аравії.

Також повідомлялося про історичне досягнення воротаря Андрія Луніна.