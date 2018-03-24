Схожий на Роналду: Райан Гіггз розповів про сильні сторони Бейла

Гарет Бейл

Форвард збірної Вельса та Реала Гарет Бейл може забити гол із будь-якої позиції і цим відрізняється від багатьох футболістів.

Таку заяву зробив головний тренер валійців Райан Гіггз.

"У Гарета є властивість - забивати голи на будь-який смак та з будь-якої позиції. У цьому він схожий на Роналду. Вони обидва колись починали як вінгери, а зараз стали справжніми бомбардирами", - говорить Гіггз.

"Гарет - особливий та талановитий. Але йому треба давати свободу дій, і тоді він буде корисним та небезпечним для суперника. Але він не просто йде вперед, він ще й думає на полі", - цитує тренера The Express.

Також на думку легенди МЮ Бейл не буде залишати Реал влітку, про що останнім часом говорять ЗМІ.

Нагадаємо, Бейл став рекордсменом збірної Вельса завдяки хет-трику у ворота Китаю.

Раніше повідомлялося, що перехід Бейла в МЮ може зірватися через Моурінью.