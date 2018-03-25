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290 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 11:36
Лунін: Якби в деяких епізодах на моєму місці був П'ятов, він би не втратив м'яч
|Андрій Лунін / ФФУ
Голкіпер збірної України Андрій П'ятов грає ногами краще, ніж його дублер Андрій Лунін.
Так вважає сам Лунін.
"Так, у грі ногами все вийшло не так, як хотілося б. Були непогані епізоди, вдавалося зберігати м'яч, але, траплялося, грав просто. Хоча будь у тих ситуаціях на моєму місці Андрій П'ятов, він би точно не втратив м'яч", - упевнений 19-річний воротар.
"Утім, треба ще подивитися відео. Тому і в цьому аспекті мені теж є над чим працювати. Хоча Андрій і вся команда мене підтримала - і тренери, і хлопці, і весь обслуговуючий персонал", - цитує Луніна Команда №1.
Раніше повідомлялося про історичне досягнення воротаря Андрія Луніна у матчі із Саудівською Аравією.
До того ж, агент підтвердив інтерес Ювентуса до талановитого голкіпера Зорі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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