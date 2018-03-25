Голкіпером збірної України цікавиться Інтер і Ліверпуль

Андрій Лунін

Воротар збірної України та луганської Зорі Андрій Лунін потрапив до сфери інтересів Інтера і Ліверпуля, а також РБ Лецпцига і Вотфорда.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Раніше повідомлялося, що Луніним цікавиться італійський Ювентус. До того ж, була інформація, що Челсі переглядає 19-річного воротаря.

Нагадаємо, що Луніну підкорилося історичне досягнення в збірній України.