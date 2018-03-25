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348 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 13:37
Голкіпером збірної України цікавиться Інтер і Ліверпуль
|Андрій Лунін
Воротар збірної України та луганської Зорі Андрій Лунін потрапив до сфери інтересів Інтера і Ліверпуля, а також РБ Лецпцига і Вотфорда.
Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
Раніше повідомлялося, що Луніним цікавиться італійський Ювентус. До того ж, була інформація, що Челсі переглядає 19-річного воротаря.
Нагадаємо, що Луніну підкорилося історичне досягнення в збірній України.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій