Шевченко розповів про головну проблему збірної

Андрій Шевченко

Збірна України має проблеми з реалізацією.

Про це заявив тренер команди Андрій Шевченко після гри проти Саудівської Аравії.

"У мене немає претензій до того, як футболісти підійшли до матчу проти Саудівської Аравії і як віддавалися на полі. У мене є претензії до ведення гри і реалізації моментів. Якщо у тебе є один або пів моменту, то дуже важливо доводити його до гола. Тоді буде набагато легше грати", - сказав він.

"На жаль, на даний момент достатньо моментів, але ми їх не реалізуємо. Ми самі собі ускладнюємо наші ігри", - сказав Шевченко в інтерв'ю FootballHub.

Раніше була інформація, що на гру проти Саудівської Аравії Шевченко виставив один із наймолодших складів.