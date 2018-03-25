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210 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 21:44
Шевченко розповів про головну проблему збірної
|Андрій Шевченко
Збірна України має проблеми з реалізацією.
Про це заявив тренер команди Андрій Шевченко після гри проти Саудівської Аравії.
"У мене немає претензій до того, як футболісти підійшли до матчу проти Саудівської Аравії і як віддавалися на полі. У мене є претензії до ведення гри і реалізації моментів. Якщо у тебе є один або пів моменту, то дуже важливо доводити його до гола. Тоді буде набагато легше грати", - сказав він.
"На жаль, на даний момент достатньо моментів, але ми їх не реалізуємо. Ми самі собі ускладнюємо наші ігри", - сказав Шевченко в інтерв'ю FootballHub.
Раніше була інформація, що на гру проти Саудівської Аравії Шевченко виставив один із наймолодших складів.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій