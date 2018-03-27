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468 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.03.2018 17:53
Ротань встановив важливий рекорд у збірній України
Півзахисник збірної України Руслан Ротань провів 100 матчів за національну команду.
36-річний футболіст вийшов на заміну замість Олександра Зінченка на 78-й хвилині в товариському матчі проти збірної Японії.
Вітання Руслану Ротаню від Андрія Шевченка!#МиЗбірна pic.twitter.com/6cAkyJ193K— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 27 березня 2018 р.
Таким чином, Ротань став третім гравцем після Андрія Шевченка і Анатолія Тимощука, кому це вдалося.
Як відомо, Ротань дебютував за збірну 12-го лютого 2003 року в матчі проти Туреччини. Всього за всю кар'єру в збірній Ротань забив вісім голів.
Раніше Ротань розповів, які емоції переживав після провалу кваліфікації на ЧС-2018.
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