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27.03.2018  17:53

Ротань встановив важливий рекорд у збірній України

 

Півзахисник збірної України Руслан Ротань провів 100 матчів за національну команду.

36-річний футболіст вийшов на заміну замість Олександра Зінченка на 78-й хвилині в товариському матчі проти збірної Японії.

Таким чином, Ротань став третім гравцем після Андрія Шевченка і Анатолія Тимощука, кому це вдалося. 

Як відомо, Ротань дебютував за збірну 12-го лютого 2003 року в матчі проти Туреччини. Всього за всю кар'єру в збірній Ротань забив вісім голів.

Раніше Ротань розповів, які емоції переживав після провалу кваліфікації на ЧС-2018.





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