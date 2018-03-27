Ротань встановив важливий рекорд у збірній України

Півзахисник збірної України Руслан Ротань провів 100 матчів за національну команду.

36-річний футболіст вийшов на заміну замість Олександра Зінченка на 78-й хвилині в товариському матчі проти збірної Японії.

Таким чином, Ротань став третім гравцем після Андрія Шевченка і Анатолія Тимощука, кому це вдалося.

Як відомо, Ротань дебютував за збірну 12-го лютого 2003 року в матчі проти Туреччини. Всього за всю кар'єру в збірній Ротань забив вісім голів.

Раніше Ротань розповів, які емоції переживав після провалу кваліфікації на ЧС-2018.