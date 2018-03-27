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27.03.2018  20:36

У Боруссії розраховують на Ярмоленка в кінці сезону

Андрій Ярмоленко

Головний тренер дортмундської Боруссії Петер Штегер радий поверненню Андрія Ярмоленка до тренувань в загальній групі.

Про це він заявив у коментарі Ruhr Nachrichten.

"Добре, що Ярмоленко повернувся до тренувань, але буде потрібен якийсь час на повернення його форми. Сподіваюся, що Андрій зможе взяти участь в останніх матчах сезону", - зазначив тренер.

"Він тренується в загальній групі, але навантаження все ще не такі, як в інших гравців", - цитує Штегера tribuna.com.

Раніше була інформація, що Ярмоленко відвідав матч збірної проти Японії.





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