СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
272 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.03.2018 20:36
У Боруссії розраховують на Ярмоленка в кінці сезону
|Андрій Ярмоленко
Головний тренер дортмундської Боруссії Петер Штегер радий поверненню Андрія Ярмоленка до тренувань в загальній групі.
Про це він заявив у коментарі Ruhr Nachrichten.
"Добре, що Ярмоленко повернувся до тренувань, але буде потрібен якийсь час на повернення його форми. Сподіваюся, що Андрій зможе взяти участь в останніх матчах сезону", - зазначив тренер.
"Він тренується в загальній групі, але навантаження все ще не такі, як в інших гравців", - цитує Штегера tribuna.com.
Раніше була інформація, що Ярмоленко відвідав матч збірної проти Японії.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
27.03.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій