Іспанія знищила Аргентину без Мессі, Хорватія обіграла Мексику. Інші товариські матчі
|Іспанія розгромила Аргентину/twitter.com/sefutbol
В ніч на 28 березня відбулося декілька товариських матчів.
Так, збірна Іспанії у Мадриді розтрощила Аргентину без її лідера Ліонеля Мессі - 6:1. Хет-триком відзначився Іско.
В інших матчах, які відбулися у Північній та Південній Америці, Хорватія обіграла Мексику 1:0, а Перу перемогли Ісландію 3:1.
Напередодні Бразилія обіграла Німеччину, а Франція на виїзді здолала Росію у товариських матчах.
У попередніх спарингах Аргентина здолала Італію, а Іспанія та Німеччина розписали мирову.
Міжнародні товариські матчі
28 березня
Іспанія - Аргентина - 6:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 12 Діегу Коста, 2:0 - 27 Іско, 2:1 - 39 Отаменді, 3:1 - 52 Іско, 4:1 - 55 Тьягу Алькантара, 5:1 - 73 Аспас, 6:1 - 74 Іско.
Мексика - Хорватія - 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 62 Ракитич.
📄 | NOTA— Selección Nacional (@miseleccionmx) 28 березня 2018 р.
Aquí está la crónica en nuestro juego ante Croacia.
👉🏼 https://t.co/vrUDaKUoeV#SoyMéxico pic.twitter.com/awn4vzlZv8
Перу - Ісландія - 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 3 Тапія, 1:1 - 22 Фйолусон, 2:1 - 58 Руїдіас, 3:1 - 75 Фарфан.
США - Парагвай - 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 45, пенальті Вуд.
It was a good day at the office. 💼— U.S. Soccer (@ussoccer) 28 березня 2018 р.
A @BobbyS_Wood PK led the 🇺🇸 to a 1-0 win vs. 🇵🇾 in Cary » https://t.co/z6J47NBTW5 pic.twitter.com/dums3hcLFj
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій