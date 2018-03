Іспанія знищила Аргентину без Мессі, Хорватія обіграла Мексику. Інші товариські матчі

В ніч на 28 березня відбулося декілька товариських матчів.

Так, збірна Іспанії у Мадриді розтрощила Аргентину без її лідера Ліонеля Мессі - 6:1. Хет-триком відзначився Іско.

В інших матчах, які відбулися у Північній та Південній Америці, Хорватія обіграла Мексику 1:0, а Перу перемогли Ісландію 3:1.

Напередодні Бразилія обіграла Німеччину, а Франція на виїзді здолала Росію у товариських матчах.

У попередніх спарингах Аргентина здолала Італію, а Іспанія та Німеччина розписали мирову.

Міжнародні товариські матчі

28 березня

Іспанія - Аргентина - 6:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 12 Діегу Коста, 2:0 - 27 Іско, 2:1 - 39 Отаменді, 3:1 - 52 Іско, 4:1 - 55 Тьягу Алькантара, 5:1 - 73 Аспас, 6:1 - 74 Іско.

Мексика - Хорватія - 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 62 Ракитич.

Перу - Ісландія - 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 3 Тапія, 1:1 - 22 Фйолусон, 2:1 - 58 Руїдіас, 3:1 - 75 Фарфан.

США - Парагвай - 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45, пенальті Вуд.

