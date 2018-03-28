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28.03.2018  14:40

Після гри випили багато вина: Ротань згадав про визначний матч за збірну України

 

Хавбек збірної України Руслан Ротань, який у матчі із Японією провів 100-й поєдинок за синьо-жовтих, згадав про один із визначних поєдинків у своїй кар'єрі.

Коментуючи чергове звершення, Ротань розповів про матч кваліфікації ЧС-2006 із Грузією, в якому українці завоювали путівку на Мундіаль.

"Багато вина випили. Але це інформація не для тренерів", - розповів 36-річний футболіст.

Нагадаємо, що той матч відбувся 3 вересня 2005 року і завершився внічию 1:1. Ротань провів на полі усі 90 хвилин. 

Також ветеран синьо-жовтих розповів і про дебют за збірну, який відбувся у лютому 2002 року у спарингу із Туреччиною. 

"Я вийшов хвилин на 10. Дещо розгубився, можна сказати, не розумів, куди потрапив. А тут ще момент у мене був...Я пам'ятаю все", - зізнався гравець. 

Додамо, що Ротань став третім футболістом, якому підкорилася відмітка у 100 матчів за збірну України.

Руслан Ротань зіграв у поєдинку проти Японії трохи більше 15 хвилин, замінивши Олександра Зінченка на 78-й хвилині. 

Нагадаємо, Ротань знову отримав виклик у збірну України після того, як взимку перейшов із чеської Славії у київське Динамо. 

Також Ротань зізнався, що відчував після провалу збірної у кваліфікації ЧС-2018.





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