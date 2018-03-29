СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
323 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]29.03.2018 09:36
Шевченко розповів, коли збірна проведе наступні поєдинки
|Андрій Шевченко
Наступні матчі національна збірна України може провести 30-го травня та 2-го червня.
Про це розповів наставник команди Андрій Шевченко.
"Ми плануємо зібрати команду 23 травня. Підготовку проведемо в Україні, а матчі зіграємо за кордоном. Сподіваюся, буде дві гри, одна з них – з учасником чемпіонату світу. З ким саме – скажу тільки після підписання контракту", - сказав він.
"За попередньою інформацією, перший матч проведемо 30 травня, а другий – 2 червня", – сказав цитує Шевченка football24.ua.
Як відомо, раніше Шевченко заявив, що хоче тренувати клуб.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
28.03.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій