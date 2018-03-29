Шевченко розповів, коли збірна проведе наступні поєдинки

Андрій Шевченко

Наступні матчі національна збірна України може провести 30-го травня та 2-го червня.

Про це розповів наставник команди Андрій Шевченко.

"Ми плануємо зібрати команду 23 травня. Підготовку проведемо в Україні, а матчі зіграємо за кордоном. Сподіваюся, буде дві гри, одна з них – з учасником чемпіонату світу. З ким саме – скажу тільки після підписання контракту", - сказав він.

"За попередньою інформацією, перший матч проведемо 30 травня, а другий – 2 червня", – сказав цитує Шевченка football24.ua.

Як відомо, раніше Шевченко заявив, що хоче тренувати клуб.