425 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.03.2018 14:12
Тренер Лаціо в грі з Динамо надасть відпочинок провідним гравцям?
|Феліппе Індзагі
Головний тренер Лаціо Сімоне Індзагі в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Динамо має намір вдатися до ротації.
Так, швидше за все, відпочине головний бомбардир лаціале Чіро Іммобіле. Його можуть замінити або португалець Нані, або еквадорець Кайседо, передає lazionews24.
Також може пропустити матч єврокубку головний плеймейкер римської команді - Луїс Альберто. Його замінить Феліпе Андерсон.
У центрі поля очікується поява трійці Мурдже - Пароло - Лукас Лейва, на флангах напевно зіграють Лулич і Марушич.
Також повинен відпочити найсильніший захисник італійців - Стефан Де Врей, пише Динамомания.
Як відомо, гра Лаціо - Динамо відбудеться у четвер, 8 березня в Римі.
Раніше повідомлялося, що Лаціо перед Динамо програв Ювентусу.
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