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1343 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.03.2018 23:18
У Києві Лаціо залишиться без підтримки: названо причину
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У Лаціо відмовилися продавати квитки своїм вболівальникам на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти Динамо 15 березня.
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті клубу.
Зокрема, вболівальникам не рекомендують відправлятися у подорож в столицю України через питання безпеки. Також наголошується, що навіть якщо окремі особи і приїдуть підтримувати команду у Київ, їх все одно не допустять на стадіон.
Нагадаємо, напередодні полція у Римі вжила серйозних заходів безпеки аби не допустити зіткнення фанатів Динамо та Лаціо.
Матч у Римі завершився внічию 2:2.
Також варто нагадати, що за декілька тижнів до матчу у Римі на секторі фанатів Лаціо з'явився прапор так званої Новоросії, що дуже обурило фанатські кола України.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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