У Києві Лаціо залишиться без підтримки: названо причину

Представників Curva Nord скоріше за все не буде у Києві

У Лаціо відмовилися продавати квитки своїм вболівальникам на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти Динамо 15 березня.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті клубу.

Зокрема, вболівальникам не рекомендують відправлятися у подорож в столицю України через питання безпеки. Також наголошується, що навіть якщо окремі особи і приїдуть підтримувати команду у Київ, їх все одно не допустять на стадіон.

Нагадаємо, напередодні полція у Римі вжила серйозних заходів безпеки аби не допустити зіткнення фанатів Динамо та Лаціо.

Матч у Римі завершився внічию 2:2.

Також варто нагадати, що за декілька тижнів до матчу у Римі на секторі фанатів Лаціо з'явився прапор так званої Новоросії, що дуже обурило фанатські кола України.