Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
1343 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
09.03.2018  23:18

У Києві Лаціо залишиться без підтримки: названо причину

 Представників Curva Nord скоріше за все не буде у Києві

У Лаціо відмовилися продавати квитки своїм вболівальникам на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти Динамо 15 березня. 

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті клубу. 

Зокрема, вболівальникам не рекомендують відправлятися у подорож в столицю України через питання безпеки. Також наголошується, що навіть якщо окремі особи і приїдуть підтримувати команду у Київ, їх все одно не допустять на стадіон. 

Нагадаємо, напередодні полція у Римі вжила серйозних заходів безпеки аби не допустити зіткнення фанатів Динамо та Лаціо

Матч у Римі завершився внічию 2:2

Також варто нагадати, що за декілька тижнів до матчу у Римі на секторі фанатів Лаціо з'явився прапор так званої Новоросії, що дуже обурило фанатські кола України.





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
10:56
Футбол. Коноплянка отримав погану пресу за гру проти Майнца
10:33
Футбол. Феррейра в грі проти Ворскли оформив 8-й дубль в сезоні. ВІДЕО
10:19
Футбол. Представлено офіційний гімн ЧС-2018. ВІДЕО
10:00
Біатлон. Українець Лук'яненко став п'ятиразовим Паралімпійським чемпіоном. Інші медалі українців у перший змагальний день
09:37
Футбол. Відомий агент: Зеєдорф в захваті від бажання Коваля
09:17
Футбол. Легендарний італійський клуб презентував новий логотип. ФОТО. ВІДЕО
08:54
Теніс. Марта Костюк вийшла в фінал турніру в Чжухаї. ВІДЕО
00:18
Футбол. Депортиво без Коваля програв Жироні у матчі 28-го туру чемпіонату Іспанії
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!