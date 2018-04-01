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01.04.2018  09:57

Шахтар запропонував Фонсеці зарплату у 9 мільйонів євро, щоб той не йшов в АПЛ

 Паулу Фонсека/ФК Шахтар

Донецький Шахтар робить великі зусилля, щоб залишити у команді головного тренера Паулу Фонсеку. 

Наразі португальський спеціаліст думає про те, чи підписувати новий контракт, а тим часом керівництво гірників запропонувало йому високу зарплату у 9 мільйонів євро. 

При цьому в Евертоні вважають, що Фонсека - найкращий варіант на місце Сема Аллардайса, який скоріше за все залишить свою посаду наприкінці сезону.

Португалець хоч поки і не має зірковий статус в Європі, проте його зарплатні очікування значно менші, ніж у того ж Карло Анчелотті, якого б також не проти побачити біля керма своєї команди керівництво ірисок, пише The Sun

Нагадаємо, раніше Фонсека сам розповів, чи планує він залишитися в Шахтарі у наступному сезоні.

Раніше Фонсека позитивно оцінив виступи Шахтаря у Лізі чемпіонів-2017/18.

Також оцінку роботі Фонсеки дав його попередник Мірча Луческу.  





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