Шахтар запропонував Фонсеці зарплату у 9 мільйонів євро, щоб той не йшов в АПЛ
|Паулу Фонсека/ФК Шахтар
Донецький Шахтар робить великі зусилля, щоб залишити у команді головного тренера Паулу Фонсеку.
Наразі португальський спеціаліст думає про те, чи підписувати новий контракт, а тим часом керівництво гірників запропонувало йому високу зарплату у 9 мільйонів євро.
При цьому в Евертоні вважають, що Фонсека - найкращий варіант на місце Сема Аллардайса, який скоріше за все залишить свою посаду наприкінці сезону.
Португалець хоч поки і не має зірковий статус в Європі, проте його зарплатні очікування значно менші, ніж у того ж Карло Анчелотті, якого б також не проти побачити біля керма своєї команди керівництво ірисок, пише The Sun.
Нагадаємо, раніше Фонсека сам розповів, чи планує він залишитися в Шахтарі у наступному сезоні.
Раніше Фонсека позитивно оцінив виступи Шахтаря у Лізі чемпіонів-2017/18.
Також оцінку роботі Фонсеки дав його попередник Мірча Луческу.
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