Шахтар запропонував Фонсеці зарплату у 9 мільйонів євро, щоб той не йшов в АПЛ

Паулу Фонсека/ФК Шахтар

Донецький Шахтар робить великі зусилля, щоб залишити у команді головного тренера Паулу Фонсеку.

Наразі португальський спеціаліст думає про те, чи підписувати новий контракт, а тим часом керівництво гірників запропонувало йому високу зарплату у 9 мільйонів євро.

При цьому в Евертоні вважають, що Фонсека - найкращий варіант на місце Сема Аллардайса, який скоріше за все залишить свою посаду наприкінці сезону.

Португалець хоч поки і не має зірковий статус в Європі, проте його зарплатні очікування значно менші, ніж у того ж Карло Анчелотті, якого б також не проти побачити біля керма своєї команди керівництво ірисок, пише The Sun.

Нагадаємо, раніше Фонсека сам розповів, чи планує він залишитися в Шахтарі у наступному сезоні.

Раніше Фонсека позитивно оцінив виступи Шахтаря у Лізі чемпіонів-2017/18.

Також оцінку роботі Фонсеки дав його попередник Мірча Луческу.