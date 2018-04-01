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165 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 10:19
Зоря - Шахтар: де дивится матч 25-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги
1 квітня відбудеться центральний матч 25-го туру першості УПЛ між Зорею та Шахтарем.
Гірники спробуються взяти реванш за поразку 1:2 у матчі 19-го туру, який завершився скандалом.
У свою чергу луганці ведть боротьбу за третю сходинку у турнірній таблиці із Ворсклою, тому втрата навіть одного очка може на фініші обернутися дорогою ціною.
Гра відбудеться у Запоріжжі і розпочнеться о 19:30.
Матч у прямому ефірі можна подивитися на каналі 2+2.
Раніше повідомлялося, що за Шахтар проти Зорі може зіграти зірковий новачок.
Зазначимо, що Ворскла та Верес у матчі 25-го туру УПЛ розписали нульову нічию.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій