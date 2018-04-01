Зоря - Шахтар: де дивится матч 25-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги

1 квітня відбудеться центральний матч 25-го туру першості УПЛ між Зорею та Шахтарем.

Гірники спробуються взяти реванш за поразку 1:2 у матчі 19-го туру, який завершився скандалом.

У свою чергу луганці ведть боротьбу за третю сходинку у турнірній таблиці із Ворсклою, тому втрата навіть одного очка може на фініші обернутися дорогою ціною.

Гра відбудеться у Запоріжжі і розпочнеться о 19:30.

Матч у прямому ефірі можна подивитися на каналі 2+2.

Раніше повідомлялося, що за Шахтар проти Зорі може зіграти зірковий новачок.

Зазначимо, що Ворскла та Верес у матчі 25-го туру УПЛ розписали нульову нічию.