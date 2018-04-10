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450 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.04.2018 13:15
Лідер Динамо став найкращим гравцем 26 туру УПЛ
|Віктор Циганков / УПЛ
20-річний півзахисник Динамо Віктор Циганков став найкращим гравцем 26 туру чемпіонату України.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Циганков забив гол у матчі з Зорею і випередив на один пункт хавбека Шахтаря Тайсона.
Нагадаємо, що Циганков також став найкращим гравцем 24 туру УПЛ.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій