Лідер Динамо став найкращим гравцем 26 туру УПЛ

Віктор Циганков / УПЛ

20-річний півзахисник Динамо Віктор Циганков став найкращим гравцем 26 туру чемпіонату України.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Циганков забив гол у матчі з Зорею і випередив на один пункт хавбека Шахтаря Тайсона.

Нагадаємо, що Циганков також став найкращим гравцем 24 туру УПЛ.