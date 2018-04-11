Футболіста Динамо визнали найкращим гравцем УПЛ в березні

Півзахисник Динамо Віктор Циганков визнаний найкращим гравцем за підсумками березня за версією УПЛ.

Циганков в голосуванні набрав 46% голосів.

Півзахисник Карпат Хорхе Карраскаль набрав 31%, Микола Шапаренко - 10%.

Раніше була інформація, що Циганков став найкращим гравцем 26 туру УПЛ.

Також повідомлялося, що Циганков повторив досягнення Шацьких та Рінкона.