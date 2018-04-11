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158 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.04.2018 14:45
Футболіста Динамо визнали найкращим гравцем УПЛ в березні
Півзахисник Динамо Віктор Циганков визнаний найкращим гравцем за підсумками березня за версією УПЛ.
Циганков в голосуванні набрав 46% голосів.
Півзахисник Карпат Хорхе Карраскаль набрав 31%, Микола Шапаренко - 10%.
Раніше була інформація, що Циганков став найкращим гравцем 26 туру УПЛ.
Також повідомлялося, що Циганков повторив досягнення Шацьких та Рінкона.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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