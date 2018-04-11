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11.04.2018  14:45

Футболіста Динамо визнали найкращим гравцем УПЛ в березні

 

Півзахисник Динамо Віктор Циганков визнаний найкращим гравцем за підсумками березня за версією УПЛ.

Циганков в голосуванні набрав 46% голосів.

Півзахисник Карпат Хорхе Карраскаль набрав 31%, Микола Шапаренко - 10%.

Раніше була інформація, що Циганков став найкращим гравцем 26 туру УПЛ.

Також повідомлялося, що Циганков повторив досягнення Шацьких та Рінкона.





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