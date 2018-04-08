Головний талант Динамо повторив досягнення Шацьких та Рінкона. ФОТО

Віктор Циганков

20-річний вінгер Динамо Віктор Циганков відзначився у матчі 26-го туру УПЛ проти Зорі (4:0), знову вписавши своє ім'я в історії київської команди.

Гол у ворота Андрія Луніна став особливим для Циганкова: талановитий динамівець забиває вже у 6 матчі Прем'єр-ліги поспіль.

Тим самим Віктор повторив досягнення двох бомбардирів, які виступали за київську команду на межі століть - Максима Шацьких та Діого Рінкона.

Усього в 2018 році на рахунку Циганкова 8 голів та 5 результативних передач в 11 матчах.

У нинішньому сезоні в усіх турнірах Циганков провів у динамівській футболці 32 матчі, забивши у них 15 голів та віддавши 12 передач.

Нагадаємо, Циганков у свої 20 років перевершив бомбардирські показники Андрія Ярмоленка у цьому ж віці.

Також повідомлялося, що Циганков є найбільш прогресуючим українським футболістом щодо ціни на трансферному ринку.

Раніше була інформація, що Циганков потрапив у сферу інтересу клубів із серії А.