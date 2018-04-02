Півзахисник Динамо - найбільш прогресуючий у ціні український футболіст

Починаючи з 1-го січня минулого року Віктор Циганков подорожчав більше за інших українських футболістів.

Про це повідомляє zbirna.com

Раніше була інформація, що Циганков потрапив у сферу інтересу клубів із серії А.

Також повідомлялося, що Циганков став найкращим гравцем Динамо в березні.