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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
2162 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 13:17
Півзахисник Динамо - найбільш прогресуючий у ціні український футболіст
Починаючи з 1-го січня минулого року Віктор Циганков подорожчав більше за інших українських футболістів.
Про це повідомляє zbirna.com
Раніше була інформація, що Циганков потрапив у сферу інтересу клубів із серії А.
Також повідомлялося, що Циганков став найкращим гравцем Динамо в березні.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій