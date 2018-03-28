20-річний Циганков потрапив у сферу інтересу клубів із серії А
|Віктор Циганков/dynamomania
20-річний вінгер Динамо Віктор Циганков потрапив у сфери інтересів двох клубів Серії А.
Так, стало відомо, що футболістом київської команди та збірної України цікавляться Фіорентина та Сампдорія.
Про це заявив в інтерв'ю скаут італійського Ліворно Олексій Велікіх.
"Фіорентина та Сампдорія дуже уважно стежать за ринком молодих і прогресуючих виконавців. Це команди, які готові вкластися в трансфери на перспективу. Взявши талановитого футболіста в потрібний час за адекватні гроші, а потім перепродуючи його після закінчення певного часу", - каже спеціаліст.
"Думаю, у випадку з Циганковим обидва клуби не зможуть його придбати за ту суму, яку хочуть. Підкреслю, що вдалий виступ Віктора в матчі з Лаціо підняв його вартість на два мільйони євро мінімум, а то і вище", - цитує Велікіх XSport.
У сезоні-2017/18 Циганков провів 30 матчів за Динамо - у них він забив 13 голів та віддав 11 гольових передач.
Портал Transfermarkt оцінуєю Циганкова у 4 мільйони євро.
Нагадаємо, Циганков став найкращим гравцем Динамо у березні.
Також він став найкращим за версією вболівальників після перших матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.
Як повідомлялося, екс-тренер Динамо Сергій Ребров вважає, що Динамо не слід одразу продавати Циганкова.
Напередодні повідомлялося, що Ювентус цікавиться юним гравцем Динамо.
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