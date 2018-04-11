Роналду вирвав для Реала путівку у півфінал у драмі з Ювентусом, Севілья та Баварія голів не забили. Матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
11 квітня завершилася стадія 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18.
Так, у Мадриді Реал у драматичному матчі програв Ювентусу 1:3, але завдяки перемозі у Турині 3:0 вийшов у півфінал.
Зазначимо, що єдиний гол для вершкових забив із пенальті Криштіану Роналду - вже у доданий арбітром час. При цьому за розмови з арбітром вилучення отримав Джанлуїджі Буффон.
У Мюнхені Баварія розійшлася миром із Севільєю 0:0, що дозволило їй отримати путівку у наступний раунд.
Ліга чемпіонів-2017/18
1/4 фіналу
Матчі-відповіді
10 квітня
Реал - Ювентус - 1:3 (0:2)
Гол: 0:1 - 2 Манджукич, 0:2 - 37 Манджукич, 0:3 - 61 Матюїді, 1:3 - 90+8, пенальті Роналду.
Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Вальєхо, Марселу, Кроос, Каземіру (Лукас Васкес, 46), Модрич (Ковачич, 75), Іско, Роналду, Бейл (Асенсіо, 46).
Ювентус: Буффон, Маттіа де Шильйо, Бенатіа, К'єлліні, Алекс Сандру, Хедіра, Пьянич, Матюїді, Дуглас Коста, Ігуаїн, Манджукич.
Перший матч - 3:0
🏁 FP: #RealMadrid 1-3 @juventusfces (ag. 4-3)— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 11 квітня 2018 р.
(@Cristiano 90'+3' (p); Mandzukic 2, 37', Matuidi 60'). #Emirates #APorLa13 #HalaMadrid
¡¡¡ESTAMOS EN LAS SEMIFINALES DE LA CHAMPIONS!!! pic.twitter.com/pctKQ8ETUb
Баварія - Севілья - 0:0
Баварія: Ульріх, Кімміх, Боатенг, Гуммельс, Рафінья - Хаві Мартінес, Хамес Родрігес - Роббен, Мюллер, Рібері - Левандовський.
Севілья: Сорія - Хесус Навас, Меркадо, Ленгле, Ескюдеро, Банега, Н'Зонзі, Корреа, Франко Васкес, Сараб, Бен Йеддер.
Перший матч - 2:1
Vielen Dank für euren Support! 👏 #MiaSanMia #FCBSFC pic.twitter.com/6kqtDx4Ul3— FC Bayern München (@FCBayern) 11 квітня 2018 р.
Раніше повідомлялося, що Гарет Бейл вперше за півроку потрапив у стартовий склад Реала у Лізі чемпіонів.
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