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11.04.2018  23:44

Роналду вирвав для Реала путівку у півфінал у драмі з Ювентусом, Севілья та Баварія голів не забили. Матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

 

11 квітня завершилася стадія 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18

Так, у Мадриді Реал у драматичному матчі програв Ювентусу 1:3, але завдяки перемозі у Турині 3:0 вийшов у півфінал. 

Зазначимо, що єдиний гол для вершкових забив із пенальті Криштіану Роналду - вже у доданий арбітром час. При цьому за розмови з арбітром вилучення отримав Джанлуїджі Буффон. 

У Мюнхені Баварія розійшлася миром із Севільєю 0:0, що дозволило їй отримати путівку у наступний раунд.

Ліга чемпіонів-2017/18

1/4 фіналу

Матчі-відповіді

10 квітня

Реал - Ювентус - 1:3 (0:2)

Гол: 0:1 - 2 Манджукич, 0:2 - 37 Манджукич, 0:3 - 61 Матюїді, 1:3 - 90+8, пенальті Роналду.  

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Вальєхо, Марселу, Кроос, Каземіру (Лукас Васкес, 46), Модрич (Ковачич, 75), Іско, Роналду, Бейл (Асенсіо, 46).

Ювентус: Буффон, Маттіа де Шильйо, Бенатіа, К'єлліні, Алекс Сандру, Хедіра, Пьянич, Матюїді, Дуглас Коста, Ігуаїн, Манджукич.

Перший матч - 3:0

Баварія - Севілья - 0:0 

Баварія: Ульріх, Кімміх, Боатенг, Гуммельс, Рафінья - Хаві Мартінес, Хамес Родрігес - Роббен, Мюллер, Рібері - Левандовський.

Севілья: Сорія - Хесус Навас, Меркадо, Ленгле, Ескюдеро, Банега, Н'Зонзі, Корреа, Франко Васкес, Сараб, Бен Йеддер.

Перший матч - 2:1

Раніше повідомлялося, що Гарет Бейл вперше за півроку потрапив у стартовий склад Реала у Лізі чемпіонів.





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