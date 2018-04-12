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93 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 12:38
Роналду поцілував Буффона після матчу Ліги чемпіонів. ВІДЕО
|Роналду і Буффон
Нападник Реала Кріштіану Роналду тепло попрощався з голкіпером Ювентуса Джанлуїджі Буффоном після другого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Португалець зустрів Буффона в мікст-зоні, коли той давав інтерв'ю журналістам. Роналду обійняв італійського голкіпера і поцілував його у щоку.
Як відомо, Буффон вперше був вилучений в матчах Ліги чемпіонів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій