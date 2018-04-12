Роналду поцілував Буффона після матчу Ліги чемпіонів. ВІДЕО

Роналду і Буффон

Нападник Реала Кріштіану Роналду тепло попрощався з голкіпером Ювентуса Джанлуїджі Буффоном після другого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Португалець зустрів Буффона в мікст-зоні, коли той давав інтерв'ю журналістам. Роналду обійняв італійського голкіпера і поцілував його у щоку.

Як відомо, Буффон вперше був вилучений в матчах Ліги чемпіонів.