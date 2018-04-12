Арсенал грає у Москві, Зальцбург проти Лаціо. Матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи

12 квітня завершаться матчі стадії 1/4 фіналу Ліги Європи-2017/18.

У чотирьох європейський містах у матчах-відповідях визначаться чотири команди, які зіграють у півфіналі.

Так, московський ЦСКА прийматиме лондонський Арсенал, а Марсель - представника Бундесліги Лейпциг.

У Зальцбургу місцевий Ред Булл гратиме проти римського Лаціо, а у Ліссабоні Спортинг спробує обіграти мадридський Атлетико.

Усі поєдинки розпочалися о 22:05.

Ліга Європи-2017/18

1/4 фіналу

Матчі-відповіді

12 квітня

ЦСКА - Арсенал - 0:0

Перший матч - 1:4.

Марсель - Лейпциг - 2:1

Гол: 0:1 - 2 Брума, 1:1 - 6, автогол Ільзанкер, 2:1 - 9 Сарр.

Перший матч - 0:1.

Ред Булл Зальцбург - Лаціо - 0:0

Перший матч - 2:4.

Спортинг - Атлетико - 1:0

Гол: 1:0 - 28 Монтеро

Перший матч - 0:2.

Нагадаємо, напередодні визначилися учасники 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18.