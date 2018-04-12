Арсенал грає у Москві, Зальцбург проти Лаціо. Матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи
12 квітня завершаться матчі стадії 1/4 фіналу Ліги Європи-2017/18.
У чотирьох європейський містах у матчах-відповідях визначаться чотири команди, які зіграють у півфіналі.
Так, московський ЦСКА прийматиме лондонський Арсенал, а Марсель - представника Бундесліги Лейпциг.
У Зальцбургу місцевий Ред Булл гратиме проти римського Лаціо, а у Ліссабоні Спортинг спробує обіграти мадридський Атлетико.
Усі поєдинки розпочалися о 22:05.
Ліга Європи-2017/18
1/4 фіналу
Матчі-відповіді
12 квітня
ЦСКА - Арсенал - 0:0
Перший матч - 1:4.
Марсель - Лейпциг - 2:1
Гол: 0:1 - 2 Брума, 1:1 - 6, автогол Ільзанкер, 2:1 - 9 Сарр.
Перший матч - 0:1.
Ред Булл Зальцбург - Лаціо - 0:0
Перший матч - 2:4.
Спортинг - Атлетико - 1:0
Гол: 1:0 - 28 Монтеро
Перший матч - 0:2.
Нагадаємо, напередодні визначилися учасники 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18.
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