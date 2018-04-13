У півфіналі Ліги чемпіонів буде встановлено цікавий рекорд

На стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18 буде встановлено цікаве досягнення.

Так, протистояння Реала та Баварії стане рекордним за кількістю зіграних вже поєдинків.

Команди зустрічалися вже 24 рази, а ще дві зустрічі доведуть їхню кількість до рекорду.

При цьому вшосте суперництво двох великих клубів відбудеться на стадії 1/2 фіналу.

Нагадаємо, що Реал та Баварія вважаються фаворитами Ліги чемпіонів.