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304 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 21:21
У півфіналі Ліги чемпіонів буде встановлено цікавий рекорд
На стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18 буде встановлено цікаве досягнення.
Так, протистояння Реала та Баварії стане рекордним за кількістю зіграних вже поєдинків.
Команди зустрічалися вже 24 рази, а ще дві зустрічі доведуть їхню кількість до рекорду.
При цьому вшосте суперництво двох великих клубів відбудеться на стадії 1/2 фіналу.
Нагадаємо, що Реал та Баварія вважаються фаворитами Ліги чемпіонів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій