Маріуполь - Верес: де дивитися матч 27-го туру чемпіонату УПЛ

14 квітня відбудеться матч 27-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги між Маріуполем та Вересом.

Маріупольська та рівненська команди ведуть боротьбу за зону Ліги Європи: напередодні зустрічі Верес йде 5-м, випереджаючи конкурента лише за додатковими показниками.

Матч розпочнеться о 14:00 на стадіоні імені Бойка у Маріуполі.

Пряму трансляцію поєдинка можна подивитися на каналі Футбол 2.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполя виникли проблеми із воротарською позицією.