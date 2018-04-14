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100 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 10:43
Маріуполь - Верес: де дивитися матч 27-го туру чемпіонату УПЛ
14 квітня відбудеться матч 27-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги між Маріуполем та Вересом.
Маріупольська та рівненська команди ведуть боротьбу за зону Ліги Європи: напередодні зустрічі Верес йде 5-м, випереджаючи конкурента лише за додатковими показниками.
Матч розпочнеться о 14:00 на стадіоні імені Бойка у Маріуполі.
Пряму трансляцію поєдинка можна подивитися на каналі Футбол 2.
Раніше повідомлялося, що у Маріуполя виникли проблеми із воротарською позицією.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій