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15.04.2018  21:21

Зінченко похвалився перемогою в АПЛ

Олександр Зінченко

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився враженнями від перемоги в АПЛ.

Про це він написав у своєму Інстаграмі.

🔥🔥🔥WE! DID! IT! 🔥🔥🔥

Допис, поширений Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96) 15 Кві 2018 р. о 10:03 PDT

"Ми зробили це", - зазначив Зінченко.

Як відомо, напередодні поразка Манчестер Юнайтед дозволила команді українця достроково виграти золото АПЛ.

Раніше була інформація, що Зінченко виграв свій перший трофей у складі Манчестер Сіті.





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