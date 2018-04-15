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338 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 21:21
Зінченко похвалився перемогою в АПЛ
|Олександр Зінченко
Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився враженнями від перемоги в АПЛ.
Про це він написав у своєму Інстаграмі.
"Ми зробили це", - зазначив Зінченко.
Як відомо, напередодні поразка Манчестер Юнайтед дозволила команді українця достроково виграти золото АПЛ.
Раніше була інформація, що Зінченко виграв свій перший трофей у складі Манчестер Сіті.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій