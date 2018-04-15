Зінченко похвалився перемогою в АПЛ

Олександр Зінченко

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився враженнями від перемоги в АПЛ.

Про це він написав у своєму Інстаграмі.

"Ми зробили це", - зазначив Зінченко.

Як відомо, напередодні поразка Манчестер Юнайтед дозволила команді українця достроково виграти золото АПЛ.

Раніше була інформація, що Зінченко виграв свій перший трофей у складі Манчестер Сіті.