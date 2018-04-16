Стали відомі деталі трансферу екс-захисника Динамо в Андерлехт

Євген Макаренко

Захисник Кортрейка Євген Макаренко обійшовся Андерлехту в суму від 1 до 1,5 млн євро.

Про це повідомляє Voetbalbelgie.be.

З 26-річним українцем підписано угоду на 4 роки, але грати за новий клуб він зможе вже на початку наступного сезону.

У поточному сезоні Макаренко провів 30 матчів і зробив 2 асисти, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Кортрейк продовжив контракт із Макаренком, щоб потім подорожче його продати.