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1175 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.04.2018 12:36
Стали відомі деталі трансферу екс-захисника Динамо в Андерлехт
|Євген Макаренко
Захисник Кортрейка Євген Макаренко обійшовся Андерлехту в суму від 1 до 1,5 млн євро.
Про це повідомляє Voetbalbelgie.be.
З 26-річним українцем підписано угоду на 4 роки, але грати за новий клуб він зможе вже на початку наступного сезону.
У поточному сезоні Макаренко провів 30 матчів і зробив 2 асисти, пише tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що Кортрейк продовжив контракт із Макаренком, щоб потім подорожче його продати.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій