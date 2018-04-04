Кортрейк продовжив контракт з екс-гравцем Динамо, щоб подорожче його продати?

Євген Макаренко

Кортрейк продовжив контракт з Євгеном Макаренком, щоб подорожче його продати.

Про це розповів журналіст Nieuwsblad Міхаель ван Дамм.

"Так, це правда. Макаренко мав контракт з Кортрейком до 2018 року з опцією продовження ще на рік. І клуб активував цю функцію. Тому його новий контракт дійсний до 2019 року", - сказав він.

"Але Кортрейк хоче його продати. Клуб хоче заробити на Макаренку хороші гроші. Навіть говорять, що бельгійські топ-клуби не зможуть заплатити суму, яку хоче Кортрейк. Очевидно, що українець піде влітку", - зазначив журналіст.

"Ми поки не знаємо потенційних покупців Макаренка. Тільки те, що клуб хоче його продати за велику суму", – цитує ван Дамма Footballhub.

Нагадаємо, що нещодавно Макаренко віддав гольовий пас в чемпіонаті Бельгії.