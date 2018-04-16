Президент УПЛ: У нас майже стовідсоткові шанси на запуск єдиного пулу з сезону 2019/20

Томас Грімм

В українській Прем'єрі-лізі скоріше за все буде створений єдиний ТВ-пул у сезоні 2019/20.

Про це повідомив новий президент УПЛ Томас Грімм.

"Я вивчав це питання, і вважаю, що у нас майже стовідсоткові шанси запустити єдиний пул з сезону 2019/20. Зараз у нас є деякий час, щоб подумати і обговорити всі можливі рішення для централізації ТВ-трансляцій УПЛ", - розповів функціонер.

"Чи буде це платне ТБ або ж змішаний варіант, як можна побачити в деяких країнах Європи, поки складно сказати. Але спочатку ми хочемо проаналізувати ситуацію і зібрати всі експертні думки, щоб ухвалити найкраще з можливих рішень після обговорення з клубами", - цитує Грімма спортарена.

Нагадаємо, що за совами Рафаїлова, Грімм буде приїжджати в Україну раз на два тижні на декілька днів.