Рафаїлов: Грімм буде приїжджати в Україну раз на два тижні на декілька днів

Сергій Рафаїлов

Новий президент УПЛ швейцарець Томас Грімм буде не дуже часто працювати в Україні.

Про це розповів гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Ну ось і вибрали. Усе пройшло дуже гладко. Запитання ставив тільки я. З отриманих відповідей я з'ясував, що президент в Україну буде приїжджати раз у два тижні на кілька днів. А з тих помічників, які будуть керувати в його відсутність, жоден з них не працював у футболі", - розповів фахівець.

"Правда, поки залишаються всі нинішні співробітники УПЛ. Ключове слово, поки. Здивувала щедрість ФФУ виділити на забаганки нового президента 7 мільйонів гривень", - підкреслив функціонер.

"Ось думаю, чому це не робили раніше? А тільки брали з клубів. Звідки гроші, Карл? А як же тепер дитячо-юнацький футбол? Хоча закон сполучених посудин ніхто не скасував, готуйтеся колеги", - написав Рафаїлов на своїй сторінці у фейсбук.

Нагадаємо, що Томас Грімм після призначення на посаду звернувся до вболівальників.