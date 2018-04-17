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1017 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.04.2018 08:39
Український прорив: Як Коноплянка провів найкращий матч за Шальке. ВІДЕО
|Євген Коноплянка
Півзахисник Шальке Євген Коноплянка став одним із найкращих у складі своєї команди в матчі 30 туру Бундесліги проти Боруссії Д (2:0).
Українець забив гол і був корисний протягом гри.
Пропонуємо вам переглянути всі дії Коноплянки в протистоянні з Дортмундом.
Нагадаємо, що Коноплянка потрапив до збірної тижня Бундесліги за версією Bild.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій