Український прорив: Як Коноплянка провів найкращий матч за Шальке. ВІДЕО

Євген Коноплянка

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка став одним із найкращих у складі своєї команди в матчі 30 туру Бундесліги проти Боруссії Д (2:0).

Українець забив гол і був корисний протягом гри.

Пропонуємо вам переглянути всі дії Коноплянки в протистоянні з Дортмундом.

Нагадаємо, що Коноплянка потрапив до збірної тижня Бундесліги за версією Bild.