Можливо це не справжні ультрас? Нардеп Береза зробив гучну заяву щодо фанатів Дніпра

Юрій Береза/XSport

Ультрас Дніпра це вже не ті герої та активні молоді люди, якими Україна пишалася у 2014 році.

Таку заяву зробив почесний президент СК Дніпро-1, народний депутат Юрій Береза напередодні матчу 1/2 фіналу Кубку України проти Динамо.

"Останній сезон ми граємо під пресингом ультрас Дніпра. Нас нічим вже здивувати, хлопці звикли. Та субкультура ультрас, якою пишався місто Дніпро - це ті герої 2014 року, які стали прапором недопуску російської війни в Дніпрі. Я сумніваюся, що зараз - це саме ті ультрас, справжні.

"Якщо згадувати останній матч (мова йде про дербі, в якому перемогу 1:0 здобув СК Дніпро-1), то як тоді можна назвати той вчинок ультрас, що кинули петарди в українських гравців? Це взагалі нормально? Це справжнє варварство", - цитує Березу XSport.

Як відомо, у жовтні на матчі Дніпро - СК Дніпро-1 ультрас першої команди побили Березу.

Згодом повідомлялося, що поліція так і не затримала тих, хто вчинив напад на нардепа.