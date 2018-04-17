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210 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.04.2018 20:44
У СК Дніпро-1 розповіли, чим можуть здивувати Динамо у півфіналі Кубку України
Футболіста СК Дніпро-1 мають високу мотивацію, адже у рамках 1/2 фіналу Кубку України проти Динамо гратимуть чи не найважливіший матч в історії клубу.
Так вважає почесний президент команди з Дніпра Юрій Береза.
"Якщо ми складемо цей іспит, можливо зіграємо ще такий матч (мається на увазі - фінал - ред.). Я маю бажання і надію на це", - каже Береза.
"Чим можемо здивувати? Юністю, несподіваністю. Після перемоги над Шахтарем, мабуть, кияни не сприймають нас всерйоз. Я хотів би, щоб була недооцінка. Тоді ми зможемо показати і реалізувати наші досягнення", - цитує президента XSport.
Нагадаємо, раніше Береза заявив, що на матчі буде вжито безпрецедентні заходи безпеки.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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