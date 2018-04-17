У СК Дніпро-1 розповіли, чим можуть здивувати Динамо у півфіналі Кубку України

Футболіста СК Дніпро-1 мають високу мотивацію, адже у рамках 1/2 фіналу Кубку України проти Динамо гратимуть чи не найважливіший матч в історії клубу.

Так вважає почесний президент команди з Дніпра Юрій Береза.

"Якщо ми складемо цей іспит, можливо зіграємо ще такий матч (мається на увазі - фінал - ред.). Я маю бажання і надію на це", - каже Береза.

"Чим можемо здивувати? Юністю, несподіваністю. Після перемоги над Шахтарем, мабуть, кияни не сприймають нас всерйоз. Я хотів би, щоб була недооцінка. Тоді ми зможемо показати і реалізувати наші досягнення", - цитує президента XSport.

Нагадаємо, раніше Береза заявив, що на матчі буде вжито безпрецедентні заходи безпеки.