Максимов пояснив, чому він ударив футболіста у півфіналі Кубку Азербайджану
|Юрій Максимов
Український тренер азербайджанської Кешли Юрій Максимов пояснив свою поведінку у матчі 1/2 фіналу національного Кубку.
За словами українця, він вдарив суперника, щоб трохи заспокоїти своїх підопічних.
"Я перепрошую за інцидент в матчі. В той момент я хотів заспокоїти гравців. Якби Сезар вдарив суперника в цій ситуації, то в фіналі ми залишилися б без нього. Гравці Сумгаїта хотіли, щоб він отримав картку і пропустив фінал", - каже Максимов.
"В цілому, ми зіграли добре і тепер у фіналі. Вдячний футболістам за це. Коли команда грає добре - тренера хвалять, а коли навпаки, то тиснуть", - цитує тренера СпортАрена.
Цікаво, що у фіналі команда Максимова зустрінеться із Габалою, яку тренує інший український спеціаліст Роман Григорчук.
Нагадаємо, Кешла Максимова поступилася на зимових зборах львівським Карпатам.
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