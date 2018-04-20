Максимов пояснив, чому він ударив футболіста у півфіналі Кубку Азербайджану

Юрій Максимов

Український тренер азербайджанської Кешли Юрій Максимов пояснив свою поведінку у матчі 1/2 фіналу національного Кубку.

За словами українця, він вдарив суперника, щоб трохи заспокоїти своїх підопічних.

"Я перепрошую за інцидент в матчі. В той момент я хотів заспокоїти гравців. Якби Сезар вдарив суперника в цій ситуації, то в фіналі ми залишилися б без нього. Гравці Сумгаїта хотіли, щоб він отримав картку і пропустив фінал", - каже Максимов.

"В цілому, ми зіграли добре і тепер у фіналі. Вдячний футболістам за це. Коли команда грає добре - тренера хвалять, а коли навпаки, то тиснуть", - цитує тренера СпортАрена.

Цікаво, що у фіналі команда Максимова зустрінеться із Габалою, яку тренує інший український спеціаліст Роман Григорчук.

Нагадаємо, Кешла Максимова поступилася на зимових зборах львівським Карпатам.