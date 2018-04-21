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454 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.04.2018 20:49
Форвард Баварії встановив рекорд в Бундеслізі
|Роберт Левандовський
Забивши у ворота Ганновера у матчі 31-го туру чемпіонату Німеччини, Роберт Левандовськи побив рекорд Бундесліги.
Цей м'яч став для 29-річного нападника 105-м в Бундеслізі в складі Баварії, і таким чином він став рекордсменом серед легіонерів Бундесліги за кількістю голів за один клуб.
Another record tumbles 🙅♂️@lewy_official pic.twitter.com/TBCLM2ktdD— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 21 квітня 2018 р.
Раніше була інформація, що Левандовський повідомив одноклубникам, що хоче перейти в Реал.
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