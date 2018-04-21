Форвард Баварії встановив рекорд в Бундеслізі

Роберт Левандовський

Забивши у ворота Ганновера у матчі 31-го туру чемпіонату Німеччини, Роберт Левандовськи побив рекорд Бундесліги.

Цей м'яч став для 29-річного нападника 105-м в Бундеслізі в складі Баварії, і таким чином він став рекордсменом серед легіонерів Бундесліги за кількістю голів за один клуб.

Раніше була інформація, що Левандовський повідомив одноклубникам, що хоче перейти в Реал.