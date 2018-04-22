Верес - Динамо: де дивитися матч 28-го туру Прем'єр-ліги

22 квітня у Львові відбудеться матч 28-го туру першості УПЛ між рівненським Вересом та київським Динамо.

Перед очною зустріччю Верес іде 6-м, тоді як Динамо - друге.

Матч розпочнеться о 17:00.

Поєдинок можна побачити на каналі 24 за цим посиланням.

Як відомо, 21 квітня Шахтар обіграв Ворсклу у рамках 28-го туру і збільшив відрив від Динамо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли відбудуться матчі 30-го туру УПЛ.