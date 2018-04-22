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400 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.04.2018 09:35
Верес - Динамо: де дивитися матч 28-го туру Прем'єр-ліги
22 квітня у Львові відбудеться матч 28-го туру першості УПЛ між рівненським Вересом та київським Динамо.
Перед очною зустріччю Верес іде 6-м, тоді як Динамо - друге.
Матч розпочнеться о 17:00.
Поєдинок можна побачити на каналі 24 за цим посиланням.
Як відомо, 21 квітня Шахтар обіграв Ворсклу у рамках 28-го туру і збільшив відрив від Динамо.
Нагадаємо, раніше стало відомо, коли відбудуться матчі 30-го туру УПЛ.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій