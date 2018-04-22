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22.04.2018  09:35

Верес - Динамо: де дивитися матч 28-го туру Прем'єр-ліги

 

22 квітня у Львові відбудеться матч 28-го туру першості УПЛ між рівненським Вересом та київським Динамо. 

Перед очною зустріччю Верес іде 6-м, тоді як Динамо - друге. 

Матч розпочнеться о 17:00. 

Поєдинок можна побачити на каналі 24 за цим посиланням

Як відомо, 21 квітня Шахтар обіграв Ворсклу у рамках 28-го туру і збільшив відрив від Динамо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли відбудуться матчі 30-го туру УПЛ.





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