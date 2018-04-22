Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
184 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
22.04.2018  20:55

Шальке впустив перемогу над Кельном, якої так досягав Коноплянка в 31 турі чемпіонаті Німеччини

 

22 квітня завершується 31 тур Бундесліги.

У першому матчі дня Аугсбург на своєму полі переміг Майнц. У другому поєдинку Шальке Євгена Коноплянки зіграв у нічию Кельном.

Українець вийшов на поле з перших хвилин, віддав асист і забив гол. ВІДЕО.

Нагадаємо, що напередодні Боруссія без Ярмоленка знищила Байєр.

Чемпіонат Німеччини

31 тур

22 квітня

Аугсбург - Майнц 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 - 29 Грегорич, 2:0 - 90 Фіннбогасон

Кельн - Шальке 2:2 (1:2, 1:0)

Голи: 0:1 - 4 Емболо, 0:2 - 23 Коноплянка, 1:2 - 26 Бітенкур, 2:2 - 83 Ріссе

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ





Читай також
Боруссія М розібралася з Вольфсбургом у 31 турі чемпіонату Німеччини
Коноплянка не допоміг Шальке здобути важливу перемогу. Матч 1/2 фінал Кубку Німеччини
Майнц переміг Фрайбург у 30 турі чемпіонату Німеччини
Хет-трик Мюллера та дубль Левандовського виводять Баварію у фінал. Матч 1/2 фіналу Кубку Німеччини
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
21:13
Футбол. Хет-трик: Ребров втретє став батьком
20:55
Футбол. Шальке впустив перемогу над Кельном, якої так досягав Коноплянка в 31 турі чемпіонаті Німеччини
20:35
Хокей. Воротар, який колись мріяв про Росію, дебютував за збірну України
20:33
Футбол. Арсенал переміг Вест Гем, Ман Сіті розбомбив Свонсі в 35 турі чемпіонату Англії
20:18
Футбол. Хацкевич залишився незадоволений організацією матчу Верес - Динамо
20:03
Футбол. Ніцца перемогла Монпельє, Бордо приймає ПСЖ у 34 турі чемпіонату Франції
20:00
Футбол. Десна на виїзді перемогла Суми, Інгулець здолав Волинь. Матчі 29-го туру Першої ліги
19:56
Футбол. У Вернидуба проблеми: він не прийшов на прес-конференцію після гри з Маріуполем
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!