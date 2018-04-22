Шальке впустив перемогу над Кельном, якої так досягав Коноплянка в 31 турі чемпіонаті Німеччини

22 квітня завершується 31 тур Бундесліги.

У першому матчі дня Аугсбург на своєму полі переміг Майнц. У другому поєдинку Шальке Євгена Коноплянки зіграв у нічию Кельном.

Українець вийшов на поле з перших хвилин, віддав асист і забив гол. ВІДЕО.

Нагадаємо, що напередодні Боруссія без Ярмоленка знищила Байєр.

Чемпіонат Німеччини

31 тур

22 квітня

Аугсбург - Майнц 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 - 29 Грегорич, 2:0 - 90 Фіннбогасон

90' JAAAAAAAAAAAAAA! Der Absteiger Nummer 1 tütet am 31. Spieltag den vorzeitigen Klassenerhalt ein! #FCAM05 pic.twitter.com/YYqqGnQmzW — FC Augsburg (@FCAugsburg) 22 апреля 2018 г.

Кельн - Шальке 2:2 (1:2, 1:0)

Голи: 0:1 - 4 Емболо, 0:2 - 23 Коноплянка, 1:2 - 26 Бітенкур, 2:2 - 83 Ріссе

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