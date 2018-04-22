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499 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.04.2018 19:56
У Вернидуба проблеми: він не прийшов на прес-конференцію після гри з Маріуполем
|Юрій Вернидуб / УНІАН
Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб не прийшов на прес-конференцію після матчу 28 туру УПЛ з Маріуполем (3:1).
Наставник луганців відчув проблеми зі здоров'ям, пише офіційний сайт Зорі.
Замість Вернидуба на запитання журналістів відповідав його помічник Олександр Грицай.
Нагадаємо, що в Зорі пояснили, чому Вернидуб не піде тренувати Динамо.
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