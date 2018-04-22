У Вернидуба проблеми: він не прийшов на прес-конференцію після гри з Маріуполем

Юрій Вернидуб / УНІАН

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб не прийшов на прес-конференцію після матчу 28 туру УПЛ з Маріуполем (3:1).

Наставник луганців відчув проблеми зі здоров'ям, пише офіційний сайт Зорі.

Замість Вернидуба на запитання журналістів відповідав його помічник Олександр Грицай.

Нагадаємо, що в Зорі пояснили, чому Вернидуб не піде тренувати Динамо.