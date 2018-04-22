Хацкевич залишився незадоволений організацією матчу Верес - Динамо
|Олександр Хацкевич / НК Верес
Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич обурений знехтуваними правилами регламенту в поєдинку 28 туру УПЛ проти Вереса (1:4).
Про це повідомляє офіційний сайт рівнян.
"Сьогодні пройшла наша перша ж флангова атака. Зуміли швидко забити гол. Зрозуміло, що були помилки в обороні. Помилки теж трапляються", - сказав тренер киян.
"Але сьогодні я хотів би акцентувати на іншому. Є регламент і його треба дотримуватися. Існує правило, що поле потрібно поливати за годину до матчу. Якість поля – незадовільна. Звісно, на такому полі легше грати команді, яка захищається. М`яч рухається повільніше. Поле потрібно поливати – тоді гра буде більш видовищною. А загалом, результат закономірний", - вважає коуч Динамо.
"Реванш за минулу поразку? Ту гру ми давно розібрали і пережили. Зараз для нас усі матчі важливі. Але на реванші жодних акцентів не робили", - заявив Хацкевич.
"Заміни? Шепелев підвернув ногу. Дуже неприємний епізод. А Циганков отримав болючий удар. Вирішили і його замінити", - пояснив фахівець.
Нагадаємо, що Динамо продовжило контракт із перспективним захисником.
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