Ребров у Аль-Ахлі чотири місяці не отримував зарплату
|Сергій Ребров
Сергій Ребров у Аль-Ахлі чотири місяці не отримував зарплату.
Про це розповів сам екс-наставник клубу.
"Оголосили про мою відставку, звичайно, не дуже красиво, але для мене не стало несподіваним те, що наша співпраця добігає кінця. Мій контракт, підписаний за схемою "1+1", підходив до свого завершення, пролонгувати його ще на один рік ми могли тільки з обопільної згоди", - сказав він.
"У мене була розмова з новими керівниками клубу, і я озвучив їм свою позицію. Справа в тому, що ось уже більше чотирьох місяців футболістам і тренерам не платять заробітну плату, і те, що в такій ситуації ми до останнього туру билися за чемпіонський титул - велика заслуга команди.
Деяких гравців мені доводилося буквально вмовляти, щоб вони залишилися до кінця сезону", - зазначив Ребров.
Також Ребров прокоментував своє майбутнє.
"На даний момент у мене на порядку денному - приємні сімейні клопоти. Пропозиції є, але поки на цю тему я говорити не хочу. Хоча довго без роботи, звичайно, не зможу", - цитує тренера "Команда №1".
Раніше була інформація, що про свою відставку Ребров дізнався від журналіста.
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