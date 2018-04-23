Ребров у Аль-Ахлі чотири місяці не отримував зарплату

Сергій Ребров

Сергій Ребров у Аль-Ахлі чотири місяці не отримував зарплату.

Про це розповів сам екс-наставник клубу.

"Оголосили про мою відставку, звичайно, не дуже красиво, але для мене не стало несподіваним те, що наша співпраця добігає кінця. Мій контракт, підписаний за схемою "1+1", підходив до свого завершення, пролонгувати його ще на один рік ми могли тільки з обопільної згоди", - сказав він.

"У мене була розмова з новими керівниками клубу, і я озвучив їм свою позицію. Справа в тому, що ось уже більше чотирьох місяців футболістам і тренерам не платять заробітну плату, і те, що в такій ситуації ми до останнього туру билися за чемпіонський титул - велика заслуга команди.

Деяких гравців мені доводилося буквально вмовляти, щоб вони залишилися до кінця сезону", - зазначив Ребров.

Також Ребров прокоментував своє майбутнє.

"На даний момент у мене на порядку денному - приємні сімейні клопоти. Пропозиції є, але поки на цю тему я говорити не хочу. Хоча довго без роботи, звичайно, не зможу", - цитує тренера "Команда №1".

Раніше була інформація, що про свою відставку Ребров дізнався від журналіста.