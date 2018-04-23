Барселона може залишитися без головного тренера

Ернесто Вальверде

Перед фіналом Кубка Іспанії у ЗМІ пролунала інформація, що наставника Барселони Ернесто Вальверде звільнять у разі поразки.

Барселона знищила Севілью 5:0, але головний тренер вважає, що з ним повелися негарно та незадоволений недовірою з боку керівництва клубу.

В свою чергу боси Барселони вкрай засмучені вильотом команди з Ліги чемпіонів і вважають, що цьому посприяло небажання тренера проводити ротацію в деяких матчах, інформує AS.

Також видання повідомляє, що всі гравці каталонського клубу на стороні тренера, а лідери роздягальні вже запевнили його, що він може на них покластися, пише football24.ua.

Раніше була інформація, що Барселона зробила нову пропозицію захиснику, якого хоче придбати Реал.