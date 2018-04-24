Луческу повертається: ЗМІ назвали нового тренера Шахтаря

Разван Луческу

Керманич Шахтаря Паулу Фонсека залише клуб по завершенню сезону-2017/18.

За інформацією журналіста Емануеля Розу, на місце португальця керівництво донеччан вже запросило сина багаторічного керманича Мірчі Луческу Развана.

Наразі Луческу-молодший очолює грецький ПАОК, пише СпортАрена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мірча Луческу може повернутися у Шахтар у новому амплуа і цю інформацію підтвердив гендиректор Сергій Палкін.

Як відомо, ПАОК зіграє у фіналі Кубку Греції із АЕКом.