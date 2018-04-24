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2169 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.04.2018 15:37
Луческу повертається: ЗМІ назвали нового тренера Шахтаря
|Разван Луческу
Керманич Шахтаря Паулу Фонсека залише клуб по завершенню сезону-2017/18.
За інформацією журналіста Емануеля Розу, на місце португальця керівництво донеччан вже запросило сина багаторічного керманича Мірчі Луческу Развана.
Наразі Луческу-молодший очолює грецький ПАОК, пише СпортАрена.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мірча Луческу може повернутися у Шахтар у новому амплуа і цю інформацію підтвердив гендиректор Сергій Палкін.
Як відомо, ПАОК зіграє у фіналі Кубку Греції із АЕКом.
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