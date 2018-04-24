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24.04.2018  23:15

В ПСЖ назвали умову, за якої відпустять Неймара в Реал

Неймар

Мадридський Реал продовжує шукати варіанти для підписання форварда ПСЖ Неймара.

Як повідомляє Diario Gol, мадридський клуб продовжує контактувати з представниками гравця, що не дуже подобається керівництву парижан.

Так, за інформацією джерела, президент паризького клубу Нассер Аль-Хелаїфі дав зрозуміти своєму колезі з Реала, що перехід Неймара в Мадрид можливий лише в разі обміну бразильця на головну молоду зірку вершкових Марко Асенсіо, сума відступних за якого становить 500 млн євро.

Ця пропозиція чимало спантеличило президента мадридського клубу Флорентіно Переса, який дуже не хоче відпускати 22-річного хавбека, так як бачить в ньому головну зірку Реала в недалекому майбутньому.

На думку видання, Перес швидше б відпустив в Париж Іско або Роналду, але ПСЖ категорично не хоче чути про вікових, нехай навіть і зіркових гравців.

Таким чином, Перес був змушений взяти деякий час на роздуми і оголосить своє рішення ближче до літа, пише ua-football.com.

Раніше була інформація, що у контракті Неймара відсутній важливий пункт.

Також повідомлялося, що Неймар може стати одноклубником Зінченка.





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