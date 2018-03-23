Неймар може стати одноклубником Зінченка, - ЗМІ

Неймар

Зірковий форвард ПСЖ Неймар розглядає варіант із переходом до Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією видання, бразилець серйозно зацікавлений у продовженні кар'єри під орудою Пепа Гвардіола. Зазначимо, що в Манчестер Сіті виступає українець Олександр Зінченко.

Нагадаємо, що майбутнє Неймара також пов'язують з Манчестер Юнайтедом та Реалом.

Водночас, президент ПСЖ і агент футболіста запевнили на прес-конференції, що Неймар щасливий у паризькому клубі.