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374 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 15:53
Неймар може стати одноклубником Зінченка, - ЗМІ
|Неймар
Зірковий форвард ПСЖ Неймар розглядає варіант із переходом до Манчестер Сіті.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією видання, бразилець серйозно зацікавлений у продовженні кар'єри під орудою Пепа Гвардіола. Зазначимо, що в Манчестер Сіті виступає українець Олександр Зінченко.
Нагадаємо, що майбутнє Неймара також пов'язують з Манчестер Юнайтедом та Реалом.
Водночас, президент ПСЖ і агент футболіста запевнили на прес-конференції, що Неймар щасливий у паризькому клубі.
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